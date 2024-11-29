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Под Челябинском водитель в попытке избежать ДТП насмерть сбил человека

Смертельная авария случилась в Сосновском районе.

Источник: РИА "Новости"

В Сосновском районе водитель «Лады» сбил пешехода в попытке избежать столкновения с другим авто. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

Смертельная авария на 29 километре автодороги Вахрушево — Долгодеревенское произошла 28 ноября в 18:30. «Лада Калина» свернула на правую обочину, врезалась в автомобиль Omoda и сбила находившегося у края дороги человека.

«В результате ДТП пешеход 1975 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в областной Госавтоинспекции.