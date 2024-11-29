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Опубликована сводка происшествий за сутки в Красноярском крае

О последних пожарах рассказали в МЧС.

В Красноярском крае зарегистрировано 11 случаев пожаров, в результате которых погибли три человека.

Сотрудники МЧС России были вызваны для оказания помощи при дорожно-транспортным происшествиям пять раз.

В Ленинском районе Красноярска на пожаре в теплотрассе погибли три человека без определенного места жительства. Пожар был локализован на площади 10 квадратных метров силами пяти пожарных и одной единицы техники. Причина возгорания пока не установлена.

В городе Ужур произошел пожар, в результате которого сгорели баня, гараж и хозяйственные постройки на площади 255 квадратных метров. Пострадавших нет, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В Емельяновском районе сгорел легковой автомобиль на площади 6 квадратных метров. Для ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек, включая пожарных и добровольцев. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами.

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