Глава СКР контролирует проверку аварийной школы в Иркутской области

Глава Следкома России Александр Бастрыкин контролирует развитие доследственной проверки регионального СК школы в Иркутской области. Как сообщили в информационном центре СКР, учебное заведение в поселке Седаново изношено более чем на 70%.
— Кровля образовательного учреждения, 1968 года постройки, длительное время протекает, в результате чего в помещениях образовалась сырость, имеется угроза обрушения потолочных перекрытий. Строение признано аварийным в 2007 и 2017 годах, однако до настоящего времени запланированные на 2021 год работы по возведению новой школы не начаты, — пояснили в информационном центре.
Капремонт запланировали на 2926−2027 годы. При этом, ближайшие школы находятся в 40 километрах от поселка. Подвоз учеников тоже не организован, поэтому более 100 человек получают знания в опасных условиях.
Также собственную проверку проведут в Усть-Илимской межрайонной прокуратуре. После чего надзорное ведомство даст оценку соблюдению прав учащихся.