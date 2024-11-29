Глава СКР контролирует проверку аварийной школы в Иркутской области

— Кровля образовательного учреждения, 1968 года постройки, длительное время протекает, в результате чего в помещениях образовалась сырость, имеется угроза обрушения потолочных перекрытий. Строение признано аварийным в 2007 и 2017 годах, однако до настоящего времени запланированные на 2021 год работы по возведению новой школы не начаты, — пояснили в информационном центре.