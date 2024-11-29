В Красноярске возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 98 млн рублей при модернизации Асфальтобетонного завода

Дело возбуждено Вторым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Основой для возбуждения дела стали материалы, предоставленные Управлением ФСБ России по Красноярскому краю.
Согласно следствию, 15 декабря 2022 года между ООО «КДСК» и АО «Асфальтобетонный завод» был заключен контракт на инжиниринговые услуги в рамках проекта «Реконструкция АО “Асфальтобетонный завод”». Проект финансировался в рамках национального проекта «Экология». С декабря 2022 года по март 2023 года подозреваемый, осознавая, что работы по контракту не были выполнены, внес в акты выполненных работ ложные данные об объемах и стоимости работ. Эти документы были подписаны представителем ООО «КДСК» и переданы в АО «Асфальтобетонный завод».
На основании этих отчетов завод произвел оплату в размере 98 миллионов рублей. Подозреваемый использовал похищенные средства по своему усмотрению, что привело к значительному материальному ущербу для завода.
В настоящее время подозреваемый задержан и будет допрошен о деталях своего преступления. Отметим, что речь идет о сыне красноярского застройщика Владимира Егорова.