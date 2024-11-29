Олбани
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 98 млн рублей при модернизации Асфальтобетонного завода

В Красноярске начато уголовное преследование в отношении бывшего генерального директора ООО «КДСК» по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: РИА "Новости"

Дело возбуждено Вторым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Основой для возбуждения дела стали материалы, предоставленные Управлением ФСБ России по Красноярскому краю.

Согласно следствию, 15 декабря 2022 года между ООО «КДСК» и АО «Асфальтобетонный завод» был заключен контракт на инжиниринговые услуги в рамках проекта «Реконструкция АО “Асфальтобетонный завод”». Проект финансировался в рамках национального проекта «Экология». С декабря 2022 года по март 2023 года подозреваемый, осознавая, что работы по контракту не были выполнены, внес в акты выполненных работ ложные данные об объемах и стоимости работ. Эти документы были подписаны представителем ООО «КДСК» и переданы в АО «Асфальтобетонный завод».

На основании этих отчетов завод произвел оплату в размере 98 миллионов рублей. Подозреваемый использовал похищенные средства по своему усмотрению, что привело к значительному материальному ущербу для завода.

В настоящее время подозреваемый задержан и будет допрошен о деталях своего преступления. Отметим, что речь идет о сыне красноярского застройщика Владимира Егорова.

СК