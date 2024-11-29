МЧС призвало россиян собрать «тревожный чемоданчик»

Комплектация «тревожного чемоданчика» зависит от множества факторов, включая вероятность возникновения чрезвычайной ситуации и удаленность от крупных населенных пунктов. В МЧС подчеркивают, что нет строгих рекомендаций по его наполнению, однако основные предметы первой необходимости должны включать аптечку, фонарик, нож, сменное белье и еду. Для обеспечения защиты содержимого от воздействия влаги рекомендуется применять вакуумные пакеты с зажимами. Кроме того, перед помещением предметов в упаковку, их можно завернуть в стандартные полиэтиленовые пакеты, предварительно закрепив скотчем.