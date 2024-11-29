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Две 16-летние девочки-подростки пропали в Башкирии

В Башкирии пропали без вести две 16-летние девочки.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке пропали 16-летние девочки. Об этом сообщает ДПСО «Отклик».

По информации волонтеров, Рената Пазылова и Валерия Барменкова ушли из дома 28 ноября. С тех пор их близкие не могут выйти с ними на связь. Известно, что обе девушки были одеты в темную одежду.

Приметы Ренаты Пазыловой: худощавая, рост 160 см, темные волосы. На ней был черный спортивный костюм.

Приметы Валерии Барменковой: темные волосы, рост 160 см. На ней были темные брюки и белая рубашка.

Если вы обладаете какой-либо информацией, которая поможет при поисках подростков, просьба звонить по номерам 8-(987)-106−06−01 или 02.

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