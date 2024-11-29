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В Прикамье в ДТП на трассе погиб мужчина и пострадала 14-летняя девочка

В госавтоинспекции предполагают, что водитель не учёл метеоусловия.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина в возрасте 39 лет погиб в страшном ДТП на границе Чусовского и Горнозаводского округов Пермского края 28 ноября, рассказали в региональной госавтоинспекции.

Инцидент произошёл около 14:15.

«По автодороге Кунгур-Соликамск-Горнозаводск со стороны Кунгура ехал Porsche с 59-летним мужчиной за рулём. На 18 км водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшейся навстречу OMODA», — пояснили в ведомстве.

В госавтоинспекции предполагают, что водитель Porsche не учёл скорость, с которой двигался, и метеоусловия, поэтому не успел занять свою полосу движения.

Находившийся за рулём OMODA 39-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи. Двух пассажиров этой же машины (одна из которых — 14-летняя девочка) увезли с травмами в медучреждение. Водителя Porsche тоже госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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