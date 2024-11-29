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В Самарской области потушили пожар на ферме 28 ноября

В Самарской области женщина пострадала при возгорании здания на ферме.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

В четверг, 28 ноября, в Сызранском районе Самарской области днем произошел пожар на ферме. В поселке Сборный на улице Советской вспыхнуло отдельно стоящее здание. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 15:36. Прибывшие подразделения выяснили, что горит бытовое помещение. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе.

Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на ферме в 16:00. На месте происшествия работали две единицы техники и девять человек. Из-за возгорания пострадала женщина.

В настоящее время причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.

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