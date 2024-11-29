Al Jazeera: в ходе израильских рейдов в Газе погибли трое палестинцев

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.