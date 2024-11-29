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Al Jazeera: в ходе израильских рейдов в Газе погибли трое палестинцев

ДУБАЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Три человека были убиты в ходе израильских рейдов в городе Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на управление гражданской обороны палестинского анклава.

Источник: Reuters

По данным ведомства, пять пострадавших были спасены из-под завалов после удара израильской армии по жилому дому в городе Газа. Также спасатели извлекли тела троих погибших.

Кроме того, сообщается о четырех раненых в результате авиаудара по жилому дому в районе Эз-Зейтун на востоке города.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.