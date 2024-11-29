Главу соццентра на Алтае, где погибли три постояльца, задержали

«Сегодня следователем СК по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, задержан председатель правления региональной общественной организации, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следователем СК будет направлено ходатайству в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу», — отметили в СУСК.
По данным ведомства, расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Алтайскому краю. «Кроме того, будет дана правовая оценка действиям контролирующих органов, ответственных за безопасное нахождение граждан в социальных учреждениях», — подчеркнули в СУСК.
Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. По данным минздрава, ранее было госпитализировано 18 человек, позднее их число выросло до 21. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.