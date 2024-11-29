Пенсионерка погибла на пожаре в поселке Иркутской области

В Иркутской области произошел серьезный пожар в поселке Шестакова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, пламя бушевало в квартире на площади 23 квадратных метра. Во время тушения пожарные нашли на диване погибшую 87-летнюю пенсионерку.
— На месте работали три специалиста и две единицы техники. Дознаватели МЧС России установили, что пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления, — поделились в ведомстве.
В МЧС напомнили, что при топке печи нужно проверить состояние задвижек и чистить дымоходы, чтобы дым не попал в жилье. Также нельзя оставлять вещи и мебель возле печи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске из-за майнингового оборудования произошел пожар в многоэтажном доме.