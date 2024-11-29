На торги в Башкирии выставили квартиры должников от 1,5 млн рублей

В Башкирии вставлены на продажу арестованные квартиры должников. Так, с молотка могут уйти 19 лотов, среди которых земельные участки, нежилые помещения и четыре квартиры. Самая дешевая из них находится в поселке Приютово. За жилье площадью 41,9 квадратных метров просят 1 486 000 рублей.