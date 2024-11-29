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На торги в Башкирии выставили квартиры должников от 1,5 млн рублей

В Башкирии распродают квартиры должников.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вставлены на продажу арестованные квартиры должников. Так, с молотка могут уйти 19 лотов, среди которых земельные участки, нежилые помещения и четыре квартиры. Самая дешевая из них находится в поселке Приютово. За жилье площадью 41,9 квадратных метров просят 1 486 000 рублей.

Самая дорогая квартира находится в Стерлитамаке. На аукцион выставлена квартира площадью 36,6 квадратов стоимостью 5,2 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 декабря через электронную площадку «РТС-тендер». Сами торги назначены на 24 декабря.

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