На торги в Башкирии выставили квартиры должников от 1,5 млн рублей

В Башкирии вставлены на продажу арестованные квартиры должников. Так, с молотка могут уйти 19 лотов, среди которых земельные участки, нежилые помещения и четыре квартиры. Самая дешевая из них находится в поселке Приютово. За жилье площадью 41,9 квадратных метров просят 1 486 000 рублей.
Самая дорогая квартира находится в Стерлитамаке. На аукцион выставлена квартира площадью 36,6 квадратов стоимостью 5,2 млн рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 декабря через электронную площадку «РТС-тендер». Сами торги назначены на 24 декабря.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.