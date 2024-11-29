Al Mayadeen сообщил о начале контрнаступления Сирии под Алеппо

По данным Sky News Arabia на утро 28 ноября, боевикам удалось значительно продвинуться, на тот момент они находились примерно в 10 км от Алеппо и в нескольких километрах от городов Нубль и Аль-Захра. По информации Al Arabiya, всего под контроль «Джебхат ан-Нусры» и их союзников перешли около 20 деревень, при этом потери сирийской армии составили как минимум 100 человек. Al Mashhad отмечал, что в наступлении, помимо террористов из «Джебхат ан-Нусры», участвуют бойцы «Фронта национального освобождения» — повстанческой группы, которая была сформирована 11 группировками в начале 2018 года, базирующейся на северо-западе Сирии. Считается, что группировка близка к турецким властям.