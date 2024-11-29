Al Mayadeen сообщил о начале контрнаступления Сирии под Алеппо

По данным канала, правительственные силы вернули под контроль город Эль-Бакум.
Кроме того, сирийская армия начала контратаку на позицит вооруженных группировок на юго-востоке Идлиба, сообщает Al Mayadeen.
CNN, турецкое агентство Anadolu, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) и Sky News Arabia в ночь на 28 ноября сообщили, что базирующиеся на севере Сирии вооруженные группировки начали наступление на правительственные войска в сельских районах на западе провинции Алеппо. Утром того же дня сирийское Минобороны признало, что террористические группировки предприняли «крупную атаку на широком фронте» в Алеппо и Идлибе. Как сообщили в ведомстве, боевики нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям в этих районах.
По данным Sky News Arabia на утро 28 ноября, боевикам удалось значительно продвинуться, на тот момент они находились примерно в 10 км от Алеппо и в нескольких километрах от городов Нубль и Аль-Захра. По информации Al Arabiya, всего под контроль «Джебхат ан-Нусры» и их союзников перешли около 20 деревень, при этом потери сирийской армии составили как минимум 100 человек. Al Mashhad отмечал, что в наступлении, помимо террористов из «Джебхат ан-Нусры», участвуют бойцы «Фронта национального освобождения» — повстанческой группы, которая была сформирована 11 группировками в начале 2018 года, базирующейся на северо-западе Сирии. Считается, что группировка близка к турецким властям.
В Минобороны Сирии после появления этих данных заявили, что военные отреагировали на атаку, и террористы понесли большие потери в технике и живой силе.
Гражданская война в Сирии началась в 2011 году после антиправительственных протестов, участники требовали демократических реформ, демонстрации переросли в вооруженный конфликт. Вслед за демократической оппозицией в гражданскую войну вступили исламисты. За десять лет к 2021 году непосредственно от боевых действий погибли 306,8 тыс. мирных жителей — 1,5% от всего населения Сирии к началу войны, говорится в отчете Управления ООН по правам человека. Опубликованные ООН сведения не включают солдат и повстанцев, убитых в ходе конфликта; считается, что их число составляет десятки тысяч.
Россия начала операцию в Сирии в конце августа 2015 года по просьбе правительства этой страны. Город Алеппо был освобожден от боевиков в конце 2016 года при поддержке российских военных.