Дело о загадочной гибели тренера на охоте рассматривают в суде Костанайской области

На процессе, прошедшем 28 ноября в суде района имени Беимбета Майлина Костанайской области, выступили эксперты по делу. К слову, одним из экспертов, также ранее принимавших участие в деле, является Тахир Халимназаров, известный по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Основные вопросы, которые участники процесса задавали экспертам, касались того, считается ли опрокидывание машины однократным, так как автомобиль упал сначала на правую сторону, затем на крышу и лишь потом перевернулся на левую сторону. А также о том, мог ли находиться за рулем сам погибший либо же он располагался с правой стороны — на пассажирском сиденье.