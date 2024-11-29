В Екатеринбурге из-за аварии встали трамвай и улица Фурманова

В Екатеринбурге около восьми часов утра 29 ноября произошла авария, парализовавшая движение в центре города. Инцидент случился на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова.
Как «КП-Екатеринбург» рассказала очевидица, столкнулись отечественная «десятка» и Volkswagen. Корпус ВАЗа частично залез на территорию рельсов, так что проезд для трамваев в сторону центра города оказался заблокирован. При этом вагон полностью перегородил улицу Фурманова. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Авария поставила в неудобное положение не только автолюбителей и пассажиров общественного транспорта, но и пешеходов.
— Я обходила этот перекресток минут десять, — рассказывает очевидица ДТП.
Редакция обратилась в отдел пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга за комментарием по поводу происшествия. На данный момент получить ответ не удалось.
UPD:
Как сообщили «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды Госавтоинспекции города, на момент 9:44 движение на участке восстановлено. В аварии никто не пострадал.
Сотрудники Госавтоинспекции на месте выяснили обстоятельства ДТП, установили личности участников, — утверждают в Госавтоинспекции.