В Екатеринбурге из-за аварии встали трамвай и улица Фурманова

Как «КП-Екатеринбург» рассказала очевидица, столкнулись отечественная «десятка» и Volkswagen. Корпус ВАЗа частично залез на территорию рельсов, так что проезд для трамваев в сторону центра города оказался заблокирован. При этом вагон полностью перегородил улицу Фурманова. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Авария поставила в неудобное положение не только автолюбителей и пассажиров общественного транспорта, но и пешеходов.