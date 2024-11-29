ГАИ Екатеринбурга расследует трагическое ДТП на Репина

Женщина за рулем «Хендай» скончалась на месте, а ее 19-летняя внучка с травмами головы и конечностей была доставлена в ЦГБ№ 36. Как девушка сообщила автоинспекторам, во время движения ее бабушка почувствовала себя плохо, после чего неожиданно потеряла сознание.