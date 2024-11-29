ГАИ Екатеринбурга расследует трагическое ДТП на Репина

В результате аварии пожилая женщина-водитель погибла, ее 19-летняя пассажирка получила травмы.
По информации ГАИ, 65-летняя водительница автомобиля «Хендай», двигаясь в сторону улицы Металлургов, потеряла контроль над транспортным средством, не выдержала интервал до двигавшегося слева «Митсубиси», допустила столкновение с ней и въехала под двигающийся впереди грузовой автомобиль-рефрижератор «Камаз».
Женщина за рулем «Хендай» скончалась на месте, а ее 19-летняя внучка с травмами головы и конечностей была доставлена в ЦГБ№ 36. Как девушка сообщила автоинспекторам, во время движения ее бабушка почувствовала себя плохо, после чего неожиданно потеряла сознание.
Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает автомобилистам о необходимости проявлять сознательность и контролировать свое самочувствие за рулем.
Как ранее сообщалось, сотрудники городской ГАИ реализуют профилактические мероприятия «Ребенок-пешеход» в рамках программы «Горка».
Автоинспекторы проводят профилактические беседы с самостоятельно передвигающимися по городу детьми и подростками, напоминая им базовые правила дорожного движения.