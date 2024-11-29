В аэропорту Кольцово экстренно приземлился борт из Таиланда

Как ранее сообщалось, крупный метеор пролетел над Екатеринбургом вечером в пятницу, 22 ноября. Его запечатлела видеокамера, установленная на дверях подъезда в одном из домов недалеко от Кольцово. Информацию о метеоре подтвердил астроном обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Он отметил, что в это самое время он также наблюдал за метеором из Коуровской астрономической обсерватории.