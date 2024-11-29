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В аэропорту Кольцово экстренно приземлился борт из Таиланда

В районе 19.45 по местному времени в международном аэропорту «Кольцово» имени А. Н. Демидова экстренно приземлился Airbus A330.

Об этом сообщает Telegram-канал «Антитеррор Урал». Посадка прошла благополучно.

Борт следовал рейсом из Бангкока, Таиланд. На борту находились 281 пассажир и 10 членов экипажа.

Как сообщил Telegram-канал 112, неизвестный заявил службам аэропорта, что в салоне обнаружено устройство, напоминающее бомбу, с прикрепленным пейджером.

Экипаж ничего подозрительного не обнаружил. Тем не менее, к месту посадки самолета были оперативно выдвинуты пожарные, медики и представители силовых ведомств для проведения оперативных мероприятий. Они констатировали, что жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.

Как ранее сообщалось, крупный метеор пролетел над Екатеринбургом вечером в пятницу, 22 ноября. Его запечатлела видеокамера, установленная на дверях подъезда в одном из домов недалеко от Кольцово. Информацию о метеоре подтвердил астроном обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Он отметил, что в это самое время он также наблюдал за метеором из Коуровской астрономической обсерватории.