В аэропорту Кольцово экстренно приземлился борт из Таиланда

Об этом сообщает Telegram-канал «Антитеррор Урал». Посадка прошла благополучно.
Борт следовал рейсом из Бангкока, Таиланд. На борту находились 281 пассажир и 10 членов экипажа.
Как сообщил Telegram-канал 112, неизвестный заявил службам аэропорта, что в салоне обнаружено устройство, напоминающее бомбу, с прикрепленным пейджером.
Экипаж ничего подозрительного не обнаружил. Тем не менее, к месту посадки самолета были оперативно выдвинуты пожарные, медики и представители силовых ведомств для проведения оперативных мероприятий. Они констатировали, что жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.
Как ранее сообщалось, крупный метеор пролетел над Екатеринбургом вечером в пятницу, 22 ноября. Его запечатлела видеокамера, установленная на дверях подъезда в одном из домов недалеко от Кольцово. Информацию о метеоре подтвердил астроном обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Он отметил, что в это самое время он также наблюдал за метеором из Коуровской астрономической обсерватории.