Мужчина сжёг заживо женщину с двумя детьми в Атырауской области

Суд установил, что в ночь на 25 апреля 2024 года подсудимый проник в квартиру своей бывшей возлюбленной Сагинтаевой, где находились она, её двое детей и их знакомый. После покупки бензина на ближайшей автозаправочной станции он облил им квартиру и поджёг. Соседи слышали крики и плач детей, которые длились около пяти минут.