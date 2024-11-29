Мужчина сжёг заживо женщину с двумя детьми в Атырауской области

Суд признал Оразбека Саясата виновным в жестоком убийстве, поджоге и нарушении неприкосновенности жилища, сообщает El.kz со ссылкой на «Мой город».
Сегодня, 28 ноября, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор 32-летнему Оразбеку Саясату. Мужчина признан виновным в убийстве двух и более лиц с особой жестокостью, а также в поджоге и нарушении неприкосновенности жилища.
Суд установил, что в ночь на 25 апреля 2024 года подсудимый проник в квартиру своей бывшей возлюбленной Сагинтаевой, где находились она, её двое детей и их знакомый. После покупки бензина на ближайшей автозаправочной станции он облил им квартиру и поджёг. Соседи слышали крики и плач детей, которые длились около пяти минут.
Женщина получила 90% ожогов тела, но перед смертью успела назвать имя виновника. Двое её детей, 10 и 7 лет, погибли на месте. Друг женщины выпрыгнул из окна и выжил, получив серьёзные травмы.
Во время суда подсудимый не признал свою вину, заявляя о состоянии аффекта, однако его слова не подтвердились. Он не извинился перед родственниками погибших, сквернословил в адрес свидетелей и представителей суда.
Судья Зарема Хамидуллина приговорила Саясата к пожизненному лишению свободы. Также он обязан выплатить 30 миллионов тенге родственникам погибших и 6 миллионов тенге за материальный ущерб.
Напомним, трагедия произошла в Индерском районе Атырауской области. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.