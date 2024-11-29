Ученик, избитый учителем информатики, оказался злостным хулиганом

Стоит отметить, что данный ученик ранее уже попадал в поле зрения администрации школы. В сентябре текущего года он был замечен в нарушении дисциплины, из-за чего его родители были привлечены к ответственности в соответствии со статьёй 47 Кодекса об административной ответственности. Ученик также включён в список учащихся, находящихся под особым контролем.