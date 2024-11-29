Автомобиль перекрыл две полосы после ДТП с пожарной машиной в Перми

Автомобиль перекрыл проезд на двух полосах проспекта Паркового после ДТП с пожарной машиной в Перми, сообщили perm.aif.ru очевидцы.
Как рассказала сайту пермячка, авария случилась утром 29 ноября на перекрёстке проспекта Паркового и улицы Пожарского рядом с ТЦ «Земляника». На кадрах с места происшествия видно, что легковой автомобиль серебристого цвета перегородил две полосы проспекта, а впереди в нескольких метрах от него на проезжей части стоит пожарная машина.
«Машина поперёк дороги и рядом пожарная. Похоже, они друг с другом столкнулись», — рассказала perm.aif.ru пермячка.
В приложении Яндекс. Карты также установлена отметка о ДТП на этом участке. Сообщение было опубликовано в 9:18. По данным пользователя, после аварии с пожарной машиной оказались заблокированы левый и средний ряд проспекта Паркового.