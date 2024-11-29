Автомобиль перекрыл две полосы после ДТП с пожарной машиной в Перми

Как рассказала сайту пермячка, авария случилась утром 29 ноября на перекрёстке проспекта Паркового и улицы Пожарского рядом с ТЦ «Земляника». На кадрах с места происшествия видно, что легковой автомобиль серебристого цвета перегородил две полосы проспекта, а впереди в нескольких метрах от него на проезжей части стоит пожарная машина.