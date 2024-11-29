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ДТП с 4 погибшими в Волгоградской области попало на регистратор

Момент смертельной аварии в Иловлинском районе зафиксирован на видео. В аварии погибли 2 несовершеннолетних и 2 взрослых.

В четверг, 28 ноября, около 16.00 автомобиль «Чери Тиго» ехал по трассе Р-22 «Каспий». За рулем находился водитель 1973 года рождения.

На 886-м км дороги он выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик ДАФ.

«Водитель “Тиго”, а также трое его пассажиров, включая 2 несовершеннолетних, погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции Волгоградской области Владимир Захаров.

Еще одного пострадавшего доставили в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Полицейские опубликовали видео с регистратора, установленного в грузовике.