ДТП с 4 погибшими в Волгоградской области попало на регистратор

В четверг, 28 ноября, около 16.00 автомобиль «Чери Тиго» ехал по трассе Р-22 «Каспий». За рулем находился водитель 1973 года рождения.
На 886-м км дороги он выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик ДАФ.
«Водитель “Тиго”, а также трое его пассажиров, включая 2 несовершеннолетних, погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции Волгоградской области Владимир Захаров.
Еще одного пострадавшего доставили в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Полицейские опубликовали видео с регистратора, установленного в грузовике.