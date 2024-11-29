Уфимский врач перечислила сохраняющие молодость продукты

Правильное питание поможет сохранить молодость и защитить клетки от повреждений. По словам заведующей ОМП поликлиники № 50 Уфы Айгули Арслановой, для замедления процесса старения в рацион стоит добавить продукты, богатые антиоксидантами, полезными жирами и минералами.
Медик посоветовала есть больше ягод, орехов, шпината, чеснока и куркуму. Также жителям Башкирии рекомендуют добавить в меню лосося, томатов, пить зеленый чай и есть вместо сладостей горький шоколад.
Также для здоровья полезен авокадо. Фрукт благотворно влияет на состояние кожи благодаря полезным жирам и витаминам, сказала врач в разговоре с UfaTime.ru.
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