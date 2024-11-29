Олбани
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимский врач перечислила сохраняющие молодость продукты

Стало известно, какие продукты помогут сохранить молодость и здоровье.

Источник: Комсомольская правда

Правильное питание поможет сохранить молодость и защитить клетки от повреждений. По словам заведующей ОМП поликлиники № 50 Уфы Айгули Арслановой, для замедления процесса старения в рацион стоит добавить продукты, богатые антиоксидантами, полезными жирами и минералами.

Медик посоветовала есть больше ягод, орехов, шпината, чеснока и куркуму. Также жителям Башкирии рекомендуют добавить в меню лосося, томатов, пить зеленый чай и есть вместо сладостей горький шоколад.

Также для здоровья полезен авокадо. Фрукт благотворно влияет на состояние кожи благодаря полезным жирам и витаминам, сказала врач в разговоре с UfaTime.ru.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.