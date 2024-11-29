Более 170 пассажиров застряли на роскошном круизном лайнере в Антарктике

По данным SHOT, среди 170 пассажиров есть и туристы из России. Цена за путешествие варьируется от 972 тысяч рублей до 1389 тысяч рублей. Компания Swan hellenic отказывается возмещать полную стоимость путёвки, и туристы из РФ начали голодовку. В ответ на это генеральный директор компании SH DIANА Андреа Зито заявил, что предложение, сделанное пассажирам, «значительно превышает установленное законом требование — примерно на 30 процентов». Но туристов такой расклад не устраивает и они планируют подавать в суд для полного возмещения.