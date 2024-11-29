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Минобороны подало иск на ₽57,5 млн к производителю средств РЭБ

Министерство обороны подало иск к владимирскому производителю средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на 57,5 млн руб. за неисполнение условий соглашения. Об этом сообщили в Арбитражном суде Москвы, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«В суд поступил иск Минобороны к ОАО “Владимирский завод “Электроприбор”. Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом. Сумма исковых требований составляет 57 млн 502 тыс. 195 ₽”, — сказали в суде.

«Электроприбор» занимается разработкой и производством систем радиосвязи и средств РЭБ, в том числе выпускает станции помех спутниковой связи «Тирада-2С».

В октябре Минобороны потребовало взыскать с Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) им. В. В. Бахирева более 29 млн руб. ТАСС писал, что речь идет о неудовлетворительных, по мнению военного ведомства, работах по модернизации вооружений для нужд вооруженных сил.