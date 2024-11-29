Минобороны подало иск на ₽57,5 млн к производителю средств РЭБ

В октябре Минобороны потребовало взыскать с Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) им. В. В. Бахирева более 29 млн руб. ТАСС писал, что речь идет о неудовлетворительных, по мнению военного ведомства, работах по модернизации вооружений для нужд вооруженных сил.