Уфимец, избивший 6-летнего сына в лифте пойдет под суд

По версии следствия, днем 6 ноября мужчина стоял со своей семьей у лифта в многоквартирном доме по ул. Академика Королева. Используя малозначительный повод, он со значительной силой пнул своего сына в область правой ноги. Шестилетний мальчик упал в открытую кабину лифта и ударился головой, а его отец начал высказывать грубые слова оскорбления и унижения, к тому же пригрозил нанести новые удары.