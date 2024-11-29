Олбани
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимец, избивший 6-летнего сына в лифте пойдет под суд

Он обвиняется в неисполнении родительских обязанностей.

Прокуратура направила в суд уголовное дело отца, избившего своего маленького сына в лифте многоэтажки в Уфе. Мужчине предъявлено обвинение по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По версии следствия, днем 6 ноября мужчина стоял со своей семьей у лифта в многоквартирном доме по ул. Академика Королева. Используя малозначительный повод, он со значительной силой пнул своего сына в область правой ноги. Шестилетний мальчик упал в открытую кабину лифта и ударился головой, а его отец начал высказывать грубые слова оскорбления и унижения, к тому же пригрозил нанести новые удары.

Обвиняемый вину признал в полном объеме.

Уголовное дело будет направлено мировому судье по Октябрьскому району г. Уфы.

Прокуратура