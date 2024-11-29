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Человек погиб при ночном ДТП на дороге «Обход Тольятти»

В четверг, 28 ноября, в 23:30 на 78-м километре дороги «Обход Тольятти» водитель ВАЗ-2111 разбился, въехав в металлическое ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На месте происшествия до приезда скорой помощи погиб пассажир машины, водитель госпитализирован.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.