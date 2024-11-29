Человек погиб при ночном ДТП на дороге «Обход Тольятти»

На месте происшествия до приезда скорой помощи погиб пассажир машины, водитель госпитализирован.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
В четверг, 28 ноября, в 23:30 на 78-м километре дороги «Обход Тольятти» водитель ВАЗ-2111 разбился, въехав в металлическое ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На месте происшествия до приезда скорой помощи погиб пассажир машины, водитель госпитализирован.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.