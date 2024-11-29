В заброшенном здании пожарные нашли труп жителя Башкирии

В Салавате произошел смертельный пожар. По сообщению МЧС по Башкирии, горело неэксплуатируемое здание на Калинина.
Прибывшие на место возгорания спасатели вытащили из огня 45-летнего мужчину, еще один человек погиб. Им оказался 59-летний местный житель.
— Сейчас на месте работает дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа. Причина пожара устанавливается, — сообщили в ведомстве.
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