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В заброшенном здании пожарные нашли труп жителя Башкирии

В Башкирии в заброшенном здании при пожаре погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате произошел смертельный пожар. По сообщению МЧС по Башкирии, горело неэксплуатируемое здание на Калинина.

Прибывшие на место возгорания спасатели вытащили из огня 45-летнего мужчину, еще один человек погиб. Им оказался 59-летний местный житель.

— Сейчас на месте работает дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа. Причина пожара устанавливается, — сообщили в ведомстве.

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