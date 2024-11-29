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На Октябрьском мосту в Красноярске насмерть сбили мужчину

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Погибший в этот момент вышел из своей машины, так как попал в аварию с другим автомобилем.

Источник: ГУ МВД

Происшествие случилось сегодня утром. По предварительной информации, 32-летний водитель «Инфинити» ехал по Октябрьскому мосту в направлении ул. Крайняя. В районе острова Татышев он сбил 57-летнего мужчину, который в этот момент выставлял знак аварийной остановки из-за столкновения с другим авто.

Мужчина скончался до приезда скорой.

Сейчас на месте аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливая обстоятельства произошедшего.

Водителей просят учитывать, что на текущий момент движение транспорта в направлении правого берега затруднено, сообщает МВД по краю.