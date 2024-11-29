На Октябрьском мосту в Красноярске насмерть сбили мужчину

Происшествие случилось сегодня утром. По предварительной информации, 32-летний водитель «Инфинити» ехал по Октябрьскому мосту в направлении ул. Крайняя. В районе острова Татышев он сбил 57-летнего мужчину, который в этот момент выставлял знак аварийной остановки из-за столкновения с другим авто.