На Октябрьском мосту в Красноярске насмерть сбили мужчину

Происшествие случилось сегодня утром. По предварительной информации, 32-летний водитель «Инфинити» ехал по Октябрьскому мосту в направлении ул. Крайняя. В районе острова Татышев он сбил 57-летнего мужчину, который в этот момент выставлял знак аварийной остановки из-за столкновения с другим авто.
Мужчина скончался до приезда скорой.
Сейчас на месте аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливая обстоятельства произошедшего.
Водителей просят учитывать, что на текущий момент движение транспорта в направлении правого берега затруднено, сообщает МВД по краю.