Цыган, укравших у матери бойца СВО 1,5 млн рублей, держат под арестом

Сейчас по ходатайству от сотрудника МВД для преступников избрали меру пресечения.
Об обмане жительницы Варненского района, сын которой погиб в зоне проведения СВО, ранее уже рассказывал «МК-Челябинск». Напомним, что женщина наняла двух строителей и заплатила им около 1,5 миллионов рублей. Вместо того, чтобы приступить к работе, мужчины вместе с полученными деньгами скрылись в неизвестном направлении и перестали выходить на связь.
Через некоторое время мошенников удалось вычислить и задержать. В ходе расследования, проведённого полицией Южного Урала, было выявлено множество других случаев нарушения закона со стороны задержанных граждан. В отношении подозреваемых было возбуждено семь уголовных дел.
Расследование всё ещё продолжается. Полицией устанавливаются лица, пострадавшие от деятельности мошенников. По ходатайству следователя из регионального ГУ МВД задержанных мужчин оставили под арестом на два месяца. Впереди их ждёт суд.