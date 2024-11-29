Цыган, укравших у матери бойца СВО 1,5 млн рублей, держат под арестом

Об обмане жительницы Варненского района, сын которой погиб в зоне проведения СВО, ранее уже рассказывал «МК-Челябинск». Напомним, что женщина наняла двух строителей и заплатила им около 1,5 миллионов рублей. Вместо того, чтобы приступить к работе, мужчины вместе с полученными деньгами скрылись в неизвестном направлении и перестали выходить на связь.