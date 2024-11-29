Новосибирец зарезал бабушку жены и ее кошек

Сибиряк жил в квартире бабушки супруги. Как пишет «Экстренный Новосибирск», после компьютерных игр он стал ссориться с пенсионеркой. В какой-то момент мужчина начал душить ее и избивать. После неадекват взял нож и расправился с пожилой женщиной. Затем он принялся убивать котов погибшей.