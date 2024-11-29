Новосибирец зарезал бабушку жены и ее кошек

В Новосибирске 28 ноября 26-летний мужчина зарезал пенсионерку и ее питомцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
Сибиряк жил в квартире бабушки супруги. Как пишет «Экстренный Новосибирск», после компьютерных игр он стал ссориться с пенсионеркой. В какой-то момент мужчина начал душить ее и избивать. После неадекват взял нож и расправился с пожилой женщиной. Затем он принялся убивать котов погибшей.
Когда на место приехали полицейские, перед ними предстала ужасная картина — тело бабушки было окружено трупами ее питомцев.
— Следователями СК фигурант по делу задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения, — рассказали в следкоме.
Арина ВЛАСЕНКО.