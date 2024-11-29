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В Приморье водитель сбил тигра

В Приморье машина столкнулась с тигром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию ЗАТО Фокино.

Источник: Freepik

Инцидент произошел на 88-м километре трассы Владивосток — Находка — Порт Восточный. Машина сбила тигра, после чего животное скрылось в лесу.

«Пострадавший хищник может представлять опасность», — предупредили в администрации.

Там также посоветовали не оставлять живущих в частных домах питомцев на ночь на улице. При обнаружении тигра представители власти порекомендовали сообщать в полицию.

В некоторых регионах РФ тигры иногда выходят к людям. Так, до этого в Хабаровском крае хищник напал на водителя лесовоза. Животное утащило мужчину в лес.

В сентябре в Амурской области, в ста километрах от Хабаровска, заметили тигра. Хищник пришел к людям в село и пытался напасть на пса на приусадебном участке. Местные жители стали лить лопатой по ведру, из-за громких звуков животное сбежало.

флора и фауна