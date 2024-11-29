В Приморье водитель сбил тигра

Инцидент произошел на 88-м километре трассы Владивосток — Находка — Порт Восточный. Машина сбила тигра, после чего животное скрылось в лесу.
«Пострадавший хищник может представлять опасность», — предупредили в администрации.
Там также посоветовали не оставлять живущих в частных домах питомцев на ночь на улице. При обнаружении тигра представители власти порекомендовали сообщать в полицию.
В некоторых регионах РФ тигры иногда выходят к людям. Так, до этого в Хабаровском крае хищник напал на водителя лесовоза. Животное утащило мужчину в лес.
В сентябре в Амурской области, в ста километрах от Хабаровска, заметили тигра. Хищник пришел к людям в село и пытался напасть на пса на приусадебном участке. Местные жители стали лить лопатой по ведру, из-за громких звуков животное сбежало.