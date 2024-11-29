Times of Israel: ЦАХАЛ поразил за 14 месяцев 12,5 тыс. целей «Хезболлах»

По данным военных, среди 12,5 тыс. пораженных целей — 1,6 тыс. командных центров и более 1 тыс. складов оружия, свыше 25 тыс. единиц оружия было захвачено. В ходе наземного наступления в нем приняли участие 14 бригадных тактических групп ЦАХАЛ, а отдельно было проведено свыше 100 специальных операций. ЦАХАЛ с высокой степенью уверенности подтверждает гибель от 2,5 до 2,3 тыс. боевиков «Хезболлах». Среди уничтоженных — генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насрулла и 13 членов высшего руководства группировки.
26 ноября Израиль и «Хезболлах» объявили о прекращении огня на ливано-израильской границе. Мирные договоренности предусматривают восстановление контроля силами Ливана над своей территорией в течение 60 дней, после чего израильская армия постепенно будет выведена с ливанской территории, а гражданские лица с обеих сторон вскоре смогут безопасно вернуться в свои населенные пункты и начать восстанавливать их.