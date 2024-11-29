Times of Israel: ЦАХАЛ поразил за 14 месяцев 12,5 тыс. целей «Хезболлах»

26 ноября Израиль и «Хезболлах» объявили о прекращении огня на ливано-израильской границе. Мирные договоренности предусматривают восстановление контроля силами Ливана над своей территорией в течение 60 дней, после чего израильская армия постепенно будет выведена с ливанской территории, а гражданские лица с обеих сторон вскоре смогут безопасно вернуться в свои населенные пункты и начать восстанавливать их.