Олбани
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Times of Israel: ЦАХАЛ поразил за 14 месяцев 12,5 тыс. целей «Хезболлах»

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразила более 12,5 тыс. целей ливанской шиитской группировки «Хезболлах» за время продолжающегося уже 14 месяцев нового витка ближневосточного конфликта. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Источник: Reuters

По данным военных, среди 12,5 тыс. пораженных целей — 1,6 тыс. командных центров и более 1 тыс. складов оружия, свыше 25 тыс. единиц оружия было захвачено. В ходе наземного наступления в нем приняли участие 14 бригадных тактических групп ЦАХАЛ, а отдельно было проведено свыше 100 специальных операций. ЦАХАЛ с высокой степенью уверенности подтверждает гибель от 2,5 до 2,3 тыс. боевиков «Хезболлах». Среди уничтоженных — генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насрулла и 13 членов высшего руководства группировки.

26 ноября Израиль и «Хезболлах» объявили о прекращении огня на ливано-израильской границе. Мирные договоренности предусматривают восстановление контроля силами Ливана над своей территорией в течение 60 дней, после чего израильская армия постепенно будет выведена с ливанской территории, а гражданские лица с обеих сторон вскоре смогут безопасно вернуться в свои населенные пункты и начать восстанавливать их.