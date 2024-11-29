«У брата ранение, он в реанимации…»: из-за простых замечаний неизвестные хладнокровно расправились с двумя сибиряками

— Сын говорил, что он на работе всегда был начеку, — говорит мать. — Ведь Костя прошел срочную службу, затем отслужил три года по контракту. После увольнения работал тренером в детской секции рукопашного боя. Но сын не ожидал нападения… Ведь мужчина уже ушел за курткой в гардероб, наверное, Костя решил, что тот будет уходить.