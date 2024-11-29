«У брата ранение, он в реанимации…»: из-за простых замечаний неизвестные хладнокровно расправились с двумя сибиряками

Страшные истории произошли в Иркутской области и соседней Бурятии с разницей примерно в год. Двух сибиряков до состояния комы изувечили неизвестные. Что же должно было послужить причиной такой жестокости? Позже близкие узнают, что мужчин избили и ранили из-за простых замечаний. 34-летнему многодетному отцу из Приангарья удалось выжить, но 26-летний охранник боулинг-клуба, к несчастью, скончался… Подробности — в материале КП-Иркутск.
Попросил прекратить курить.
Несчастье в семье Золотаревых (фамилия изменена — прим. Ред.) произошло в ночь с 5 на 6 апреля 2024 года. В это время 26-летний Константин был на смене в боулинг-караоке-клубе в Бурятии. Там он трудился охранником уже третий месяц.
— С сыном были очень близкие отношения, — рассказывает мать погибшего. У родителей сибиряк был средним ребенком. — Даже во время работы уделял мне время, часто писал о чем-нибудь, снимал видео. В ту ночь заметила, что в последний раз он заходил в мессенджер в первом часу ночи. Решила, наверное, занят. Легла спать…
Утром сибирячка не обнаружила сына. Хотя после смены он всегда спешил домой. И только в обед встревоженная мать получит страшную новость от старшего ребенка: «У Кости ранение. Он в реанимации». Женщина помчалась в больницу. Но сердце молодого человека остановилось.
Спустя время безутешная мать узнала подробности трагедии. Константин сделал 41-летнему посетителю замечание, попросил курить не в заведении, а в специально отведенном месте. Однако тот отказался. Тогда охранник выпроводил нарушителя к гардеробу. Получив одежду, гость достал из куртки нож…
— Сын говорил, что он на работе всегда был начеку, — говорит мать. — Ведь Костя прошел срочную службу, затем отслужил три года по контракту. После увольнения работал тренером в детской секции рукопашного боя. Но сын не ожидал нападения… Ведь мужчина уже ушел за курткой в гардероб, наверное, Костя решил, что тот будет уходить.
Подозреваемого быстро задержали на остановке, а вскоре и предъявили обвинение. В мае началось судебное разбирательство.
Ввели себя вызывающе.
Татьяна из Иркутской области не узнала в мужчине, лежавшем в палате реанимации, родного мужа. На лице 34-летнего Константина не было живого места. Заключение врачей: черепно-мозговая травма, сотрясение и множество гематом. И это с ним могли сотворить двое парней 17−18 лет.
Напали на сибиряка вечером 14 января 2023 года. Он тогда провожал подругу семьи и ее сына, которые были в гостях. Идти не далеко, путь занимает 5−7 минут. Но вскоре на телефон Татьяны раздался звонок. Напуганная подруга кричала в трубку: «Тут двое парней Костю бьют!». Супруга мигом поспешила к мужу. Вскоре на место приехали полиция и скорая помощь. Тогда приятельница рассказала, что произошло.
— Возле ее подъезда увидели двух молодых людей, которые вели себя вызывающе. Один из них даже решил справить нужду посреди детской площадки. Мужу это не понравилось, он сделал хулиганам замечание. Те, конечно же, молчать не стали, — рассказывает Татьяна.
Константин вышел из комы уже на следующие сутки после нападения. Тогда он сообщил жене, что первым руки не распускал. После ссоры с парнями он собрался уходить, уже развернулся и в этот момент получил удар по голове с левой стороны.
Громко играла музыка.
В том же 2023-м на убийство из-за замечания решился 18-летний житель Шелеховского района. Ночью 24 марта компания молодых сибиряков проводила время в машине, из которой доносилась громкая музыка. Шум мешал уснуть 62-летнему мужчине. Он вышел на улицу с ружьем в руках, чтобы спугнуть. Но сделанное им замечание молодежи стоило жизни.
18-летний парень выхватил у обидчика оружие и выстрелил ему в ногу. Из-за серьезной раны тот скончался. Следователи тогда завели уголовное дело. Стрелявшего подозревают в убийстве. Он был сразу задержан.