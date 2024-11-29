Лицензию отобрали у частного судоисполнителя в Алматы за волокиту с алиментами

Прокуроры в Алматы выявили ряд нарушений в работе частного судебного исполнителя по взысканию долгов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру мегаполиса.
"В частности, установлены нарушения по шести исполнительным производствам, связанным с взысканием алиментов. Судебный исполнитель допускал искусственную волокиту, необоснованно передавая производства из одного региона в другой.
Также выявлены случаи неправомерного снятия арестов, несвоевременного принятия мер по взысканию задолженностей и игнорирования требований уполномоченных органов", — проинформировали в прокуратуре Алматы.
По акту надзора прокуратуры Алатауского района постановлением Алматинского городского суда частного судебного исполнителя лишили гослицензии. Постановление уже вступило в законную силу.