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Лицензию отобрали у частного судоисполнителя в Алматы за волокиту с алиментами

Это дело рассмотрели в Алматинском городском суде.

Прокуроры в Алматы выявили ряд нарушений в работе частного судебного исполнителя по взысканию долгов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру мегаполиса.

"В частности, установлены нарушения по шести исполнительным производствам, связанным с взысканием алиментов. Судебный исполнитель допускал искусственную волокиту, необоснованно передавая производства из одного региона в другой.

Также выявлены случаи неправомерного снятия арестов, несвоевременного принятия мер по взысканию задолженностей и игнорирования требований уполномоченных органов", — проинформировали в прокуратуре Алматы.

По акту надзора прокуратуры Алатауского района постановлением Алматинского городского суда частного судебного исполнителя лишили гослицензии. Постановление уже вступило в законную силу.