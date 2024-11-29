В Красноярском крае сотрудниц школьной столовой проверят после танцев с кусками мяса

«Танцы с костями в школьной столовой — такое шокирующее видео появилось в социальных сетях. Как сообщают, действия происходят в школе, расположенной в поселке Шушенское. В настоящее время сотрудники Управления Роспотребнадзора проверяют всю информацию. В отношении нарушителей будут приняты исчерпывающие меры», — говорится в сообщении.
В сообщении ведомства прикреплен видеоролик, где две женщины, предположительно работницы столовой, под музыку танцуют с кусками мяса в руках, причем одна из них берет его без перчаток. В ведомстве заявляют, что в ролике видно не менее пяти грубых нарушений санитарных норм и требований.