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В Красноярском крае сотрудниц школьной столовой проверят после танцев с кусками мяса

КРАСНОЯРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор проведет проверку школы в поселке Шушенское на юге Красноярского края после появления в социальных сетях видео, где две женщины в школьной столовой танцуют с кусками мяса в руках. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

«Танцы с костями в школьной столовой — такое шокирующее видео появилось в социальных сетях. Как сообщают, действия происходят в школе, расположенной в поселке Шушенское. В настоящее время сотрудники Управления Роспотребнадзора проверяют всю информацию. В отношении нарушителей будут приняты исчерпывающие меры», — говорится в сообщении.

В сообщении ведомства прикреплен видеоролик, где две женщины, предположительно работницы столовой, под музыку танцуют с кусками мяса в руках, причем одна из них берет его без перчаток. В ведомстве заявляют, что в ролике видно не менее пяти грубых нарушений санитарных норм и требований.

Роспотребнадзор