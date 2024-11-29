Пнувший своего маленького сына житель Уфы предстанет перед судом

В Уфе на скамье подсудимых окажется отец двоих детей, которого обвиняют в жестоком обращении с ребенком. Напомним, мужчина пнул со всей силы сына, когда тот толкнул младшего, чтобы войти в лифт. Свою позицию вспыльчивый родитель объяснил тем, что второй сын маленький и его обижать нельзя.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, пострадавший мальчик получил удар головой. После физического насилия мужчина продолжил, уже в лифте, высказывать грубые слова оскорбления и унижения, «пригрозив повторным причинением телесных повреждений».
Свою вину уфимец признал. Теперь его дальнейшую судьбу определит суд.
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