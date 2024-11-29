Пнувший своего маленького сына житель Уфы предстанет перед судом

В Уфе на скамье подсудимых окажется отец двоих детей, которого обвиняют в жестоком обращении с ребенком. Напомним, мужчина пнул со всей силы сына, когда тот толкнул младшего, чтобы войти в лифт. Свою позицию вспыльчивый родитель объяснил тем, что второй сын маленький и его обижать нельзя.