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Пнувший своего маленького сына житель Уфы предстанет перед судом

Свою вину вспыльчивый отец признал.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на скамье подсудимых окажется отец двоих детей, которого обвиняют в жестоком обращении с ребенком. Напомним, мужчина пнул со всей силы сына, когда тот толкнул младшего, чтобы войти в лифт. Свою позицию вспыльчивый родитель объяснил тем, что второй сын маленький и его обижать нельзя.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, пострадавший мальчик получил удар головой. После физического насилия мужчина продолжил, уже в лифте, высказывать грубые слова оскорбления и унижения, «пригрозив повторным причинением телесных повреждений».

Свою вину уфимец признал. Теперь его дальнейшую судьбу определит суд.

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