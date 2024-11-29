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На Кубани сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой

Полицейские применили оружие для задержания пьяного лихача в Выселковском районе.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские патрулировали трассу М-4 «Дон» и заметили подозрительную легковушку. Просьбу об остановке водитель ВАЗ-2106 проигнорировал и дал по газам в сторону Ростова-на-Дону. Сотрудникам ДПС пришлось стрелять по колесам.

«Водитель опасно маневрировал, создавая угрозу другим участникам дорожного движения. На требование полицейских об остановке он не реагировал, лишь увеличил скорость. Полицейские сначала произвели предупредительный выстрел в безопасном направлении и несколько прицельных по колесам машины», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Никто не пострадал, водителя задержали. Им оказался 42-летний житель станицы Ирклиевской. Мужчина был пьян.

«Шестерку» забрали на штрафстоянку, а водителя оштрафовали за езду в пьяном виде.