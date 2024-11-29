На Кубани сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой

«Водитель опасно маневрировал, создавая угрозу другим участникам дорожного движения. На требование полицейских об остановке он не реагировал, лишь увеличил скорость. Полицейские сначала произвели предупредительный выстрел в безопасном направлении и несколько прицельных по колесам машины», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.