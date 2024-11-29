Россияне застряли на круизном лайнере по пути в Антарктиду и устроили голодовку

Туристы, направляющиеся в Антарктиду, объявили голодовку после того, как технические неполадки прервали их путешествие. Круизная компания Swan Hellenic отказалась возмещать им расходы в полном объеме. По словам пассажиров, поездка обошлась им в £7−10 тыс. Всего на борту находятся около 170 пассажиров.
Уточняется, что Swan Hellenic предложила находящимся на судне возврат 50% от суммы, потраченной на путешествие, или «кредит на будущий круиз» в размере 65%, который можно использовать в течение двух лет. Некоторые туристы недовольны оказались таким раскладом, отметили в The Times.
Группа пассажиров, в том числе из России, начала голодовку и выставила плакаты с требованием полного возврата денег.
«Капитан объявил нам, что судно не идет в Антарктиду по причине поломки одного из винтов. Я и еще двое ребят из России объявили голодовку. Мы сели напротив столовой, и сидим, в ответ на предложение компании. Без воды, без еды», — рассказала одна из туристок в своем Telegram-канале.
Она добавила, что не видит другого способа повлиять на круизную компанию, которая «48 часов не выходит на связь».
7 ноября компания Royal Caribbean сообщила в своем блоге, что круизный лайнер Spectrum of the Seas с пассажирами застрял в порту Йокогамы в Японии. Предполагается, что это произошло из-за проблем с двигателем. На борту судна находились около 500−600 граждан России.