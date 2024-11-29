Россияне застряли на круизном лайнере по пути в Антарктиду и устроили голодовку

«Капитан объявил нам, что судно не идет в Антарктиду по причине поломки одного из винтов. Я и еще двое ребят из России объявили голодовку. Мы сели напротив столовой, и сидим, в ответ на предложение компании. Без воды, без еды», — рассказала одна из туристок в своем Telegram-канале.