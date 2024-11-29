По предварительным данным, 54-летний мужчина, управляя грузовиком «КамАЗ», при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора», движущемуся во встречном направлении, и столкнулся с ним.
В результате ДТП 19-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба госавтоинспекции.
На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.
В Башкирии после столкновения с грузовиком погиб 19-летний водитель «Лады»
В Башкирии после столкновения с грузовиком погиб 19-летний водитель «Лады». Авария произошла сегодня около 8 утра на Индустриальном шоссе в Ишимбае.
По предварительным данным, 54-летний мужчина, управляя грузовиком «КамАЗ», при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора», движущемуся во встречном направлении, и столкнулся с ним.