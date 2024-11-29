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Жители российского города получили до 17 лет колонии за попытку поджога военкомата

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор четырем жителям Благовещенска за попытку поджога здания военкомата. Их осудили на срок от 6 до 17 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме и колонии строгого режима, заявили в пресс-службе УФСБ по Амурской области, передает ТАСС.

Источник: Reuters

В сообщении говорится, что четверых поджигателей с самостоятельно изготовленной бутылкой с зажигательной смесью задержали соотрудники ФСБ и регионального УМВД у здания военного комиссариата в 2023 году. «Приговором 1-го Восточного окружного военного суда подсудимые признаны виновными в совершении указанного преступления, с учетом степени участия им назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 6 до 17 лет с отбыванием в тюрьме и колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, злоумышленники решились на преступление по указанию куратора в иностранном мессенджере, им пообещали денежное вознаграждение. В результате они признаны виновными в покушении на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору.

Ранее военный суд дал 24 года строгого режима машинисту башенного крана за госизмену и попытку поджога московского военкомата. Установлено, что он действовал по заказу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

ФСБ