Жители российского города получили до 17 лет колонии за попытку поджога военкомата

В сообщении говорится, что четверых поджигателей с самостоятельно изготовленной бутылкой с зажигательной смесью задержали соотрудники ФСБ и регионального УМВД у здания военного комиссариата в 2023 году. «Приговором 1-го Восточного окружного военного суда подсудимые признаны виновными в совершении указанного преступления, с учетом степени участия им назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 6 до 17 лет с отбыванием в тюрьме и колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве.