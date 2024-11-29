В Башкирии 19-летний водитель не пережил столкновения с КамАЗом

В Ишимбае произошла смертельная авария с участием грузовика. Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, столкновение с КамАЗом не пережил 19-летний молодой человек.
По имеющейся информации, 54-летний водитель грузовика ехал по Индустриальному шоссе и не уступил дорогу «Ладе Калина», за рулем которой был 19-летний парень. Удар был такой силы, что легковушку впечатало в КамАЗ. От тяжелых травм молодой человек погиб до приезда скорой.
По факту произошедшего начато разбирательство.
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