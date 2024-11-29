В Башкирии 19-летний водитель не пережил столкновения с КамАЗом

По имеющейся информации, 54-летний водитель грузовика ехал по Индустриальному шоссе и не уступил дорогу «Ладе Калина», за рулем которой был 19-летний парень. Удар был такой силы, что легковушку впечатало в КамАЗ. От тяжелых травм молодой человек погиб до приезда скорой.