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Трое осуждены за нападение на следователя в Астане

В Астане три человека получили реальные сроки лишения свободы за применение насилия в отношении следователя, выполнявшего служебные обязанности, сообщает ИА El.kz со ссылкой на столичную прокуратуру.

Следователь вел расследование по делу о хищении активов, в котором фигурировали должностные лица одного из центральных государственных органов и руководители компании ТОО. В рамках работы он арестовал активы, что стало поводом для мести со стороны фигурантов.

Организовав преступление, трое мужчин прибыли к месту жительства следователя и напали на него в подъезде дома. Преступный умысел, направленный на запугивание представителя власти, был полностью доказан государственным обвинителем в суде.

Суд вынес обвинительный приговор: организатор получил 5 лет лишения свободы, а его сообщники — 4 и 3 года. Все трое понесут наказание за свои действия в рамках закона. Приговор уже вступил в законную силу.