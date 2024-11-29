Трое осуждены за нападение на следователя в Астане

Следователь вел расследование по делу о хищении активов, в котором фигурировали должностные лица одного из центральных государственных органов и руководители компании ТОО. В рамках работы он арестовал активы, что стало поводом для мести со стороны фигурантов.
Организовав преступление, трое мужчин прибыли к месту жительства следователя и напали на него в подъезде дома. Преступный умысел, направленный на запугивание представителя власти, был полностью доказан государственным обвинителем в суде.
Суд вынес обвинительный приговор: организатор получил 5 лет лишения свободы, а его сообщники — 4 и 3 года. Все трое понесут наказание за свои действия в рамках закона. Приговор уже вступил в законную силу.