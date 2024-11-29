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Замначальника УФСИН Башкирии взяли под стражу на два месяца

Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Заместителю начальника УФСИН Башкирии Евгению Макотину избрана мера пресечения, сообщает СКР в регионе. Он взят под стражу на два месяца.

Обвинение предъявлено по статье «превышение должностных полномочий из корыстных интересов» (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Напомним, о задержании Евгения Макотина стало известно 28 ноября. По версии следствия, в ноябре этого года он дал указание 10 подчиненным передать ему часть начисленных им премий. Те согласились, опасаясь проблем на работе. В итоге начальник получил в общей сложности полмиллиона рублей и потратил их на личные нужды.