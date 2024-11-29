В Амурской области экскаватор ушёл под лёд прямо с водителем

Происшествие случилось утром 28 ноября неподалёку от станции Беленькая. 24-летний рабочий приехал на экскаваторе для укрепления насыпи железнодорожного полотна. Позже машину заметили в водоёме — виднелись только ковш и часть кабины. Рабочего до сих пор не нашли. На месте работают спасатели и спецтехника. Все обстоятельства проверяет Следком.