В Амурской области экскаватор ушёл под лёд прямо с водителем

Происшествие случилось утром 28 ноября неподалёку от станции Беленькая. 24-летний рабочий приехал на экскаваторе для укрепления насыпи железнодорожного полотна. Позже машину заметили в водоёме — виднелись только ковш и часть кабины. Рабочего до сих пор не нашли. На месте работают спасатели и спецтехника. Все обстоятельства проверяет Следком.
А ранее в Башкирии под лёд провалился мужчина, который пересекал водоём на велосипеде. За инцидентом наблюдала его собака, которую прозвали местным Хатико. Хвостатый четыре дня ждал у полыньи возвращения хозяина, пока спасатели не подняли тело.