В аэропорту Южно-Сахалинска задержанные рейсы перенесли на 30 ноября

«Погода в пунктах прилета сегодня не дала осуществить вылеты», — рассказал собеседник агентства.
Из-за погоды не смогли выполнить 10 рейсов: между Южно-Сахалинском и Охой, Александровском-Сахалинским, Зональным (Сахалин) и Южно-Курильском (Курилы, Сахалинская область). Теперь они перенесены на 30 ноября. Исключение — рейсы между областным центром и Зональным, они отменены.
Ранее ТАСС сообщал, что Сахалинская область находится под властью циклона, который принес на острова снег и перепады температуры воздуха. Из-за этого была задержка по 10 рейсам по указанным направлениям.
Аэровокзал Южно-Сахалинска работает в штатном режиме, прибытие и отправление межрегиональных рейсов осуществляется без задержек. В столице региона солнечная погода без осадков и ветра, температура воздуха — ноль градусов.