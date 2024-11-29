В аэропорту Южно-Сахалинска задержанные рейсы перенесли на 30 ноября

Из-за погоды не смогли выполнить 10 рейсов: между Южно-Сахалинском и Охой, Александровском-Сахалинским, Зональным (Сахалин) и Южно-Курильском (Курилы, Сахалинская область). Теперь они перенесены на 30 ноября. Исключение — рейсы между областным центром и Зональным, они отменены.