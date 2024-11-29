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В аэропорту Южно-Сахалинска задержанные рейсы перенесли на 30 ноября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Все внутрирегиональные рейсы в аэропорту Южно-Сахалинска, задержанные из-за непогоды в пунктах прилета, перенесли на 30 ноября, сообщили ТАСС в аэропорту.

Источник: Аргументы и факты

«Погода в пунктах прилета сегодня не дала осуществить вылеты», — рассказал собеседник агентства.

Из-за погоды не смогли выполнить 10 рейсов: между Южно-Сахалинском и Охой, Александровском-Сахалинским, Зональным (Сахалин) и Южно-Курильском (Курилы, Сахалинская область). Теперь они перенесены на 30 ноября. Исключение — рейсы между областным центром и Зональным, они отменены.

Ранее ТАСС сообщал, что Сахалинская область находится под властью циклона, который принес на острова снег и перепады температуры воздуха. Из-за этого была задержка по 10 рейсам по указанным направлениям.

Аэровокзал Южно-Сахалинска работает в штатном режиме, прибытие и отправление межрегиональных рейсов осуществляется без задержек. В столице региона солнечная погода без осадков и ветра, температура воздуха — ноль градусов.