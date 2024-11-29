10 лет строгача дали волгоградцу за убийство родного дяди

Житель Киквидзенского района Волгоградской области признан виновным в убийстве своего родственника.
Волгоградский Следком сообщает, что вина селянина подтверждена материалами дела, собранными Новоаннинским межрайонным следственным отделом СК РФ. Суд признал доказательства достаточными для вынесения приговора по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
По версии следствия и суда, трагедия произошла в ночь на 14 августа 2024 года. Осужденный, находясь в доме своего дяди, приниамл участие в застолье, употреблял алкоголь. В ходе разговоров между родственниками возник конфликт. В порыве агрессии мужчина нанес хозяину дома ножевое ранение в область сердца и скрылся с места происшествия.
Свидетелем инцидента стала гражданская супруга дяди, которая вызвала скорую помощь. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины.
Суд Киквидзенского района вынес приговор: виновному назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.