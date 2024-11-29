10 лет строгача дали волгоградцу за убийство родного дяди

По версии следствия и суда, трагедия произошла в ночь на 14 августа 2024 года. Осужденный, находясь в доме своего дяди, приниамл участие в застолье, употреблял алкоголь. В ходе разговоров между родственниками возник конфликт. В порыве агрессии мужчина нанес хозяину дома ножевое ранение в область сердца и скрылся с места происшествия.