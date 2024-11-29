Самарец украл три велосипеда

В дежурную часть отдела полиции по Промышленному району У МВД России по городу Самаре поступили сообщения о краже велосипедов. Общая сумма причиненного ущерба составила 14500 рублей. Первое сообщение поступило от 36-летней многодетной матери, проживающей в доме на Московском шоссе, заием от двух жительниц дома на ул. Георгия Димитрова. По указанным в сообщениях адресах незамедлительно выехала следственно- оперативная группа. При осмотре мест происшествия полицейские обнаружили в первом случае поврежденный трос, которым транспортное средство крепилось к трубе.