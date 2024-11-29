В казанском аэропорту задержали несколько авиарейсов из-за погоды

В аэропорту Казани откладываются несколько рейсов. Во многом это происходит из-за ухудшившихся погодных условий.
Известно, что самолет в Санкт-Петербург вылетел с опозданием на полчаса. Вылет в Нарьян-Мар сдвинули с 8:00 на 8:35, рейс в Астану перенесли с 10:10 на 11:40, в Стамбул — с 10:20 на 11:10, а рейсы в Москву — с 10:40 на 11:40 и с 11:35 на 12:00.
Помимо этого в московском Шереметьево были перенесены два утренних рейса, направлявшихся в Казань.
Отметим, утром 29 ноября в Казани наблюдается непогода. В столице Татарстана идёт снег, а на дорогах отмечаются пробки и аварии.