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В казанском аэропорту задержали несколько авиарейсов из-за погоды

Речь идёт как о прилетающих, так и самолётах на вылет.

Источник: РИА "Новости"

В аэропорту Казани откладываются несколько рейсов. Во многом это происходит из-за ухудшившихся погодных условий.

Известно, что самолет в Санкт-Петербург вылетел с опозданием на полчаса. Вылет в Нарьян-Мар сдвинули с 8:00 на 8:35, рейс в Астану перенесли с 10:10 на 11:40, в Стамбул — с 10:20 на 11:10, а рейсы в Москву — с 10:40 на 11:40 и с 11:35 на 12:00.

Помимо этого в московском Шереметьево были перенесены два утренних рейса, направлявшихся в Казань.

Отметим, утром 29 ноября в Казани наблюдается непогода. В столице Татарстана идёт снег, а на дорогах отмечаются пробки и аварии.