В казанском аэропорту задержали несколько авиарейсов из-за погоды

Известно, что самолет в Санкт-Петербург вылетел с опозданием на полчаса. Вылет в Нарьян-Мар сдвинули с 8:00 на 8:35, рейс в Астану перенесли с 10:10 на 11:40, в Стамбул — с 10:20 на 11:10, а рейсы в Москву — с 10:40 на 11:40 и с 11:35 на 12:00.