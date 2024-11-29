В США задержали более 1,4 тыс. авиарейсов из-за сильных метелей

По его информации, в стране задержаны 1 458 рейсов и 56 отменены. Журнал отмечает, что полеты были затруднены на восточном побережье и северо-востоке США. Ожидается, что в выходные сильный снегопад накроет некоторые районы вблизи Великих озер.