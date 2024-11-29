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В США задержали более 1,4 тыс. авиарейсов из-за сильных метелей

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 1,4 тыс. авиарейсов задержаны и более 50 отменены из-за сильных снегопадов на восточном побережье США. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на данные портала FlightAware.

Источник: AP 2024

По его информации, в стране задержаны 1 458 рейсов и 56 отменены. Журнал отмечает, что полеты были затруднены на восточном побережье и северо-востоке США. Ожидается, что в выходные сильный снегопад накроет некоторые районы вблизи Великих озер.