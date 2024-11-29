В Ингушетии при взрыве газа погибли женщина и трое детей

«В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования» — добавили в ведомстве.