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В Ингушетии при взрыве газа погибли женщина и трое детей

НАЛЬЧИК, 29 ноя — РИА Новости. Взрыв газа произошел утром в частном доме в селе Малгобекского района Ингушетии, в результате погибла женщина, пострадали трое детей, сообщило ГУМЧС РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

«В 07.15 мск в пятницу в селении Пседах по улице Почтовая произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания», — говорится в сообщении.

В результате взрыва, по данным МЧС, погибла женщина 1978 года рождения, также пострадали трое детей 2009, 2011 и 2014 годов рождения.

«Один ребенок находится в реанимации», — отметили в ведомстве.

Региональная прокуратура сообщила, что прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по данному факту.

«В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования» — добавили в ведомстве.

МЧС